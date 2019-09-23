+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава МВД назвал причину групповой драки между школьниками в Актау

23 Сентября 2019 14:33
Поделиться:
Глава МВД назвал причину групповой драки между школьниками в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал произошедшую групповую драку между молодежью в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Массовую драку после концерта устроила молодежь в центре Алматы
Драка между школьниками произошла в Алматы: один из учеников – в больнице Один человек погиб во время массовой драки в Уральске Таксист подрался с пассажиром в Петропавловске

«Вчера, в вечернее время, был футбольный матч между учащимися двух школ, 12-ой и 16-ой, ученики 9 – 11 классов. После окончания футбольного матча между участниками возник конфликт, который перерос в драку. Все началось с того, что они начали друг друга забрасывать камнями и бутылками», - уточнил Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД пояснил, что в правоохранительные органы обратились жители близлежащих домов.

«Они об этом нам сообщили, наряды прибыли, и 25 учащихся были задержаны и доставлены в органы внутренних дел, были приглашены родители, педагоги, специалисты Управления образования области. Профилактическая работа проведена и все были отпущены», - отметил Ерлан Тургумбаев.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мангистауская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив