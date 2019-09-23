Глава МВД назвал причину групповой драки между школьниками в Актау
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал произошедшую групповую драку между молодежью в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вчера, в вечернее время, был футбольный матч между учащимися двух школ, 12-ой и 16-ой, ученики 9 – 11 классов. После окончания футбольного матча между участниками возник конфликт, который перерос в драку. Все началось с того, что они начали друг друга забрасывать камнями и бутылками», - уточнил Ерлан Тургумбаев.
Глава МВД пояснил, что в правоохранительные органы обратились жители близлежащих домов.
«Они об этом нам сообщили, наряды прибыли, и 25 учащихся были задержаны и доставлены в органы внутренних дел, были приглашены родители, педагоги, специалисты Управления образования области. Профилактическая работа проведена и все были отпущены», - отметил Ерлан Тургумбаев.
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