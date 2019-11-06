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Глава МВД назначил начальника Департамента полиции на транспорте

6 Ноября 2019 09:35
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Глава МВД назначил начальника Департамента полиции на транспорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК на должность начальника Департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

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Нового начальника Департамента полиции представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Онал Ботаевич Бекиев родился в 1975 году. В органах внутренних дел служит с 1998 года.

Проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

Работал заместителем начальника Департамента кадровой политики МВД. Занимал должности заместителя начальника департаментов полиции Алматинской области и на транспорте.

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Ключевые слова: Назначения, МВД РК,
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