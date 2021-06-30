Глава МВД наградил гвардейца за спасение ребенка из горящей квартиры в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столичной воинской части 5573 наградили военнослужащего Национальной гвардии, вытащившего из горящей квартиры ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Приказом министра внутренних дел страны ефрейтор Аслан Кожахметов был награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» («За внесенный вклад в обеспечение правопорядка»).

Награду герою вручил командир воинской части 5573 полковник Нурлан Мухамедов, который от имени всего личного состава выразил слова благодарности гвардейцу за смелый поступок.

«Ефрейтор Кожахметов не оставил в беде маленького мальчика и проявил самоотверженность, вовремя вытащив его из горящей квартиры. Наша основная задача – оказывать помощь мирным жителям при любых обстоятельствах, даже если это связано с риском для жизни. И с этой задачей наш сослуживец справился достойно», – сказал командир бригады.

Кроме того, военнослужащий был награжден и благодарственным письмом от министра по ЧС за данный отважный поступок.

Напомним, 10 июня ефрейтор Аслан Кожахметов находился на отдыхе. Спускаясь по лестнице подъезда, заметил дым и обескураженную бабушку, звавшую на помощь. Гвардеец, не растерявшись, незамедлительно забежал в квартиру, откуда шел густой дым, и увидел мальчика, пытавшегося самостоятельно потушить пожар в кухне. Оценив обстановку, Аслан схватил ребенка и вывел его в безопасное место. По пути гвардеец, вызвав на место происшествия пожарную службу, помог эвакуировать других жильцов данного подъезда.