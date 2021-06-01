Глава МВД наградил гвардейца за спасение девушки из реки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел наградил гвардейца, спасшего девушку из реки в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В столичной воинской части 5573 чествовали военнослужащего Национальной гвардии, спасшего из реки девушку, которая решила покончить жизнь самоубийством.

Приказом Министра внутренних дел страны гвардеец Эрик Косян был награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» («За внесенный вклад в обеспечение правопорядка»).

Награду герою вручил командир воинской части 5573 полковник Нурлан Мухамедов, который от имени всего личного состава выразил слова благодарности солдату за смелый поступок.

«Отвага и храбрость всегда ассоциировались с военнослужащими нашей бригады. Наша задача – оказывать помощь мирным жителям при любых обстоятельствах, даже если это связанно с риском для жизни. Уверен, что молодое пополнение увидит в действиях рядового Косяна пример того, как необходимо выполнять свой воинский долг», – сказал командир бригады.

Также приказом командира воинской части 5573 были награждены грамотой военнослужащие Илья Мащенко и Артем Григорьев за оказание помощи в спасении девушки.

Напомним, инцидент произошел 25 мая в дневное время на набережной реки Есиль. Несмотря на многолюдность в этом районе столицы, никто из прохожих не обратил внимание на странное поведение девушки. Когда же она прыгнула в реку, первыми на помощь поспешили бойцы Нацгвардии.

Увидев, что девушка тонет, рядовой Эрик Косян прыгнул в реку и спас ее.