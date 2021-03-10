Глава МВД наградил гвардейца, спасшего при пожаре трех человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил военнослужащего Национальной гвардии майора Алимжана Тасмагамбетова медалью «Қоғамдық тәртіпті сақтауға қосқан үлесі үшін» («За вклад в обеспечение охраны общественного порядка») за спасение трех людей из горящего дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Награду герою от имени главы ведомства вручил начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы полковник Александр Крамар.

«Военнослужащие Национальной гвардии всегда добросовестно выполняют поставленные задачи, ведь отличительной особенностью воинов войск правопорядка является помощь гражданским людям», - поблагодарил офицера за смелость полковник А. Крамар.

Напомним, 26 февраля около 12:10 минут начальник отделения ВиСПР воинской части 5573 майор Алимжан Тасмагамбетов, находившийся в ежегодном отпуске, проезжая по улице Нурсултана Назарбаева, заметил задымление на балконе одной из квартир 5-этажного дома в Петропавловске.

Сообщив о пожаре на телефон 102, офицер вынес на руках из дома двух пожилых женщин 70 и 83 лет, разместил их в своем автомобиле, чтобы они не замерзли. Также успел помочь эвакуироваться 14-летнему подростку. Всего из подъезда было эвакуировано 15 человек, из них 3 детей.

Алимжан Алибаевич Тасмагамбетов родился в 1985 году в селе Аксуат района имени Габита Муcрепова Северо-Казахстанской области. В 2007 году окончил Военное училище Внутренних войск (Военный институт Национальной гвардии) и был назначен заместителем командира 3-й учебной роты в том же военном училище. С 2009 по 2018 годы был в должности командира роты, заместителя командира батальона. В 2018 году был слушателем Национального университета обороны имени Первого Президента – Елбасы. Сегодня майор Тасмагамбетов проходит службу в воинской части 5573 на должности начальника отделения ВиСПР.