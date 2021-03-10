РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:01, 10 Март 2021 | GMT +6

    Глава МВД наградил гвардейца, спасшего при пожаре трех человек

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил военнослужащего Национальной гвардии майора Алимжана Тасмагамбетова медалью «Қоғамдық тәртіпті сақтауға қосқан үлесі үшін» («За вклад в обеспечение охраны общественного порядка») за спасение трех людей из горящего дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    Награду герою от имени главы ведомства вручил начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы полковник Александр Крамар.

    «Военнослужащие Национальной гвардии всегда добросовестно выполняют поставленные задачи, ведь отличительной особенностью воинов войск правопорядка является помощь гражданским людям», - поблагодарил офицера за смелость полковник А. Крамар.


    Напомним, 26 февраля около 12:10 минут начальник отделения ВиСПР воинской части 5573 майор Алимжан Тасмагамбетов, находившийся в ежегодном отпуске, проезжая по улице Нурсултана Назарбаева, заметил задымление на балконе одной из квартир 5-этажного дома в Петропавловске.

    Сообщив о пожаре на телефон 102, офицер вынес на руках из дома двух пожилых женщин 70 и 83 лет, разместил их в своем автомобиле, чтобы они не замерзли. Также успел помочь эвакуироваться 14-летнему подростку. Всего из подъезда было эвакуировано 15 человек, из них 3 детей.

    Алимжан Алибаевич Тасмагамбетов родился в 1985 году в селе Аксуат района имени Габита Муcрепова Северо-Казахстанской области. В 2007 году окончил Военное училище Внутренних войск (Военный институт Национальной гвардии) и был назначен заместителем командира 3-й учебной роты в том же военном училище. С 2009 по 2018 годы был в должности командира роты, заместителя командира батальона. В 2018 году был слушателем Национального университета обороны имени Первого Президента – Елбасы. Сегодня майор Тасмагамбетов проходит службу в воинской части 5573 на должности начальника отделения ВиСПР.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Астана Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!