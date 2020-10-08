Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Глава МВД Кыргызстана: По всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации

8 Октября 2020, 11:48
Глава МВД Кыргызстана: По всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - По всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. Об этом на встрече с журналистами сообщил и.о. министра внутренних дел КР Курсан Асанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Он сказал, что знает, кто за этим стоит.

«Это не только в Бишкеке происходит, но и по всей стране. Это в Оше, в Ошской области и в Джалал-Абадской области. По всей территории работа ведется. Все будет жестко пресекаться», - сказал он.

Курсан Асанов заявил, что никакой эскалации не допустит.

«Сначала мы будем путем переговоров решать вопросы. В отношении простых людей силовые методы не будут применяться», - добавил он.


Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде