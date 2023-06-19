Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов ответил на вопрос - не является ли имиджевой акцией случай с освобождением заложников в отделении банка в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это вранье, так как имидж поднимается не по постановкам, а по другой работе», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Глава МВД попросил журналистов дождаться результатов расследования.

«У него были разные требования, я пока не буду вам говорить, потому что идет следствие. Я тоже там участник и возможно дам показания по этому делу. Поэтому давайте наберемся терпения, позже вы получите полную информацию», - отметил Марат Ахметжанов.

Глава МВД также уточнил, что ранее задержанный привлекался за воровство и мошенничество.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.