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Глава МВД: Более двух тысяч единиц оружия еще не найдено

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Марта 2022, 13:37
Глава МВД: Более двух тысяч единиц оружия еще не найдено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что более двух тысяч единиц оружия, похищенного во время январских событий, не найдено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня более двух тысяч единиц оружия еще не найдено. Еще раз хотел бы обратиться к нашим гражданам, что МВД, основываясь на законе, гарантирует непривлечение к административной, к уголовной ответственности лиц, которые добровольно сдали оружие. Более 2 тысяч огнестрельного оружия спрятано, и их не можем найти - как раз свидетельство того, что это было заранее запланировано, - сказал Марат Ахметжанов во время пленарного заседания Мажилиса.

Министр отметил, что на сегодня проводится спецоперация «Кару», в которой задействовано 10 тыс. сотрудников оперативного состава. Эта работа, по словам Марата Ахметжанова, будет продолжаться.

Также, как рассказал глава МВД, население активно участвует в мероприятиях по изъятию похищенного оружия.

Напомним, министр внутренних дел обратился к казахстанцам, заявив, что добровольно сдавшие незаконное оружие не привлекаются ни к уголовной, ни к административной ответственности. На сегодня гражданами добровольно сдано 120 единиц оружия.

Генпрокуратура   Мажилис   МВД РК   Силовые структуры   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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