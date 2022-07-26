26 Июля 2022 13:13

Глава МСХ назвал реальную цену на сахар в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость сахара должна быть примерно 595-600 тенге за 1 кг. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоимость сахарного тростника составляет около 476 долларов США. Это в 2 раза больше, чем в 2020 году. Расходы на логистику выросли в 2,6 раза - с 110 долларов США до 290 долларов США. Данные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара на отечественных сахарных заводах. Сегодня заводы продают 1 кг сахара за 450 тенге. При этом с учетом 15% оптовых и розничных надбавок стоимость сахара должна быть примерно 595-600 тенге», - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что из-за спекуляции цен на рынке возникла паника, которая привела к чрезмерному увеличению спроса на сахар.

«Отдельные акиматы реализовали сахар по ценам ниже себестоимости. Например, стабилизационный фонд Павлодарской области закупил сахар за 448 тенге, а продавали за 416 тенге, а Кызылординская область купила за 450 тенге и продала сахар за 370 тенге за кг. В Алматинской области сахар продавался по 276 тенге, в Актюбинской - по 363 тенге, в Мангистауской - по 400 тенге за кг. Эти действия со стороны акиматов приводят к возникновению ажиотажного спроса и социальной напряженности», - пояснил Ербол Карашукеев.

Напомним, на расширенном заседании правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, которые не смогли урегулировать вопрос с дефицитом сахара.