Глава МОН сообщил о предстоящих изменениях в аттестации организаций образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При аттестации организаций образования в первую очередь теперь будут оценивать вопросы безопасности. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если ребенок, условно выпускник школы, идет в свою же школу с оружием, это говорит о том, что необходимо обращать также внимание не только на знания, но и на воспитательную работу в целом - на вопросы социализации, вопросы буллинга, вопросы благополучия детей в школе и так далее. Если ребенок чувствует в школе себя счастливым, он в эту школу не пойдет завтра с оружием», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК.

Он также сообщил о предстоящих изменениях в вопросах аттестации организаций образования.

«Я поручил, и мы в стандарты аккредитации и аттестации всех организаций образования в качестве приоритета первого документа и первого мероприятия, которое будет проверяться, включили вопросы безопасности. То есть теперь во время аттестации школы, или аккредитации, в первую очередь будут не тестировать детей, а будут смотреть, насколько сотрудники школы или детского сада или колледжа и обучающиеся знают, как себя вести в определенной ситуации и насколько в школе созданы условия по безопасности детей», - пояснил министр.