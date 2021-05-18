Глава МОН РК выразил неудовлетворение темпами работы по установке внутренних туалетов в школах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы обустройства внутренних туалетов в школах Алматы, ВКО, ЗКО и Карагандинской области еще до конца не решены. Об этом заявила председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В конце 2020 года были устранены согласно общим требованиям недостатки в 83 школах. Однако все еще в 1 519 школах этот вопрос не решен. В том числе в 687 школах Туркестанской области, в 427 школах Алматинской области, в 205 школах города Алматы есть несоответствия», - сказала Гулзат Кобенова в ходе заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК под председательством Министра образования и науки Асхата Аймагамбетова.
Было отмечено, что в начале 2020 года в организациях образования республики имелось 2700 придворовых туалетов. В начале 2021 года их число уменьшилось до 148.
«В первой четверти 2021 года было установлено в школах еще 13 внутренних туалетов. Из них 12 в Туркестанской области, один - в Алматинской области. Все еще в 135 школах продолжают работать придворовые туалеты. В 98% из них планируется в 2021 году установить внутренние теплые туалеты. В 37 школах республики не проводятся работы по их установке», - добавила Гулзат Кобенова.
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов выразил неудовлетворение темпами проводимой работы в этом направлении.
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