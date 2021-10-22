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    18:46, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Глава МОН РК рассказал о нацпроекте «Качественное образование «Образованная нация»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образовния и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда мы говорим о Национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация», мы должны рассматривать данный документ в целом, в совокупности с концепцией развития образования. Данный документ планируется утвердить до конца текущего года», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

    По словам министра, в нацпроекте описывается образовательная политика в целом .

    «То есть, какие меры будут приняты. Постепенно будет внедряться подушевое финансирование в полнокомплектных сельских школах, там будут описаны такие вопросы как повышение оплаты труда педагогов», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

    Было отмечено, что нацпроект состоит из четырех основных направлений, пяти задач, 15 показателей и 26 мероприятий.

    «Его особенностью является то, что он сконцентриован на конкретных и самых важных задачах. Если сравнить с госпрограммой на 2016-2019 годы, то здесь почти в 10 раз меньше мероприятий. Но это не говорит о том, что проблем будет меньше решаться. Просто здесь государство концентрируется на основных достижимых и самых необходимых задачах», - заключил Асхат Аймагамбетов.



    Теги:
    Образование Нацпроекты
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