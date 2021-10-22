Глава МОН РК рассказал о нацпроекте «Качественное образование «Образованная нация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образовния и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы говорим о Национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация», мы должны рассматривать данный документ в целом, в совокупности с концепцией развития образования. Данный документ планируется утвердить до конца текущего года», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

По словам министра, в нацпроекте описывается образовательная политика в целом .

«То есть, какие меры будут приняты. Постепенно будет внедряться подушевое финансирование в полнокомплектных сельских школах, там будут описаны такие вопросы как повышение оплаты труда педагогов», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Было отмечено, что нацпроект состоит из четырех основных направлений, пяти задач, 15 показателей и 26 мероприятий.

«Его особенностью является то, что он сконцентриован на конкретных и самых важных задачах. Если сравнить с госпрограммой на 2016-2019 годы, то здесь почти в 10 раз меньше мероприятий. Но это не говорит о том, что проблем будет меньше решаться. Просто здесь государство концентрируется на основных достижимых и самых необходимых задачах», - заключил Асхат Аймагамбетов.



