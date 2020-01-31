Глава МОН назвал регионы-лидеры по уровню школьного образования в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разница в уровне образования между регионами составляет два года. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исследования «PISA-2018» еще раз показали высокий уровень разницы в образовании регионов. По результатам этого исследования разница в образовании в самых лучших регионах и самых слабых составляет в дистанционном обучении -84 балла, по математике – 73 балла, по естествознанию – 70 баллов. Если считать по старой методике, это два года. То есть разница в уровне образования между самыми лучшими и слабыми регионами Казахстана составляет – два года», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, также наблюдается разница в уровне образования в городе и на селе. В целом по обучению - 38 баллов, по математике – 22 балла, по естествознанию – 32 балла.

«В целом южные регионы и особенно западные показывают низкие результаты по стране. В числе лидеров города Нур-Султан и Алматы, Караганда Костанай, СКО и ВКО. По внешним оценкам показателей, кроме Жамбылской области, остальные регионы не достигли запланированных показателей», - добавил глава МОН.







