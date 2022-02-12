Глава МОК Томас Бах встретился с атлетами в олимпийской деревне Чжанцзякоу

НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ – Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах сегодня, 12 февраля, вновь посетил горную олимпийскую деревню Чжанцзякоу, где встретился с атлетами, в том числе, с лидером команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанботой Алдабергеновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Глава МОК приехал с визитом в нашу деревню и заглянул в столовую, а я как раз возвращалась с обеда. Мы немного поговорили. Он спросил какой у меня вид спорта и какая это у меня по счету Олимпиада, а затем поинтересовался, когда у нас начнутся старты. Я сказала, что квалификация начнется уже завтра, и господин Бах вручил мне значок на удачу и сказал: «Не обменивай ни с кем, это лично от меня». Президент МОК пожелал удачи на старте и сказал, что будет болеть за меня. Конечно, такое внимание очень приятно, и очень воодушевляет», - сказала спортсменка.

Отметим, что квалификация по фристайл-акробатике среди женщин состоятся уже завтра, 13 февраля. Финалы пройдут 14-го февраля. Нашу страну будут представлять Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Мужчины же стартуют 15-го, и выступят в финале 16-го февраля. От Казахстана участие будет принимать Шерзод Хаширбаев.

Напомним, что в первый день прибытия казахстанской делегации также совпал с визитом президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха в олимпийскую деревню. Он поговорил со спортсменами и пожелал им удачи на предстоящих стартах.