Глава МИОР РК поблагодарил всех, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поблагодарил всех, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Я хотел бы еще раз выразить слова благодарности тем, кто сегодня стоит на передовой в борьбе с коронавирусом – нашим врачам, санитарам, медсестрам, работникам скорой медицинской помощи. В эти сложные дни многие пересмотрели свое отношение к медикам, осознали их роль и значимость в жизни нашего общества. Не редко мы забываем, что у них есть дети, родные и близкие. Именно они больше других подвергают себя опасности заразиться», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Он также отметил работников других сфер.

«Конечно, мы не должны забывать о сотрудниках полиции, Нацгвардии, к ним сейчас присоединяются военнослужащие. Им сутками предстоит стоять, охраняя нашу с вами безопасность. В завершение хочу сказать слова благодарности журналистам. Работа по объективному информированию населения в нынешних условиях особенно ответственна и важна. Мы знаем, что у них сейчас сумасшедшие графики работы, они едва ли не ночуют в редакциях. Во многом благодаря именно их оперативности в нашей стране удалось, наверное, избежать серьезных проявлений паники», - подчеркнул Даурен Абаев.