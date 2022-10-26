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    11:37, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Глава МИОР РК назвал основной канал получения информации в интернете

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новости и визуальный контент стали основным каналом получения информации в интернете. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно исследованию, Facebook насчитывает около 3 млрд пользователей. Facebook важен для формирования общественного мнения. Около 15% интернет-пользователей выбирают Instagram и WhatsApp, которые используются в качестве публичного инструмента обмена сообщениями. Теперь они являются активной частью социальных сетей», - сказал Дархан Кыдырали на площадке Astana Media Week.

    По словам министра, TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в 2021 году. На сегодня приложением пользуются миллиарды человек.

    «Стоит отметить, что в 2021 году пользователи от 16 до 64 лет использовали интернет для быстрого доступа к информации. То есть, новости и визуальный контент в интернете стали основным каналом получения информации. Представители традиционных СМИ, особенно печатных, должны об этом подумать», - заявил Дархан Кыдырали.

    В Астане сегодня начала работу медианеделя Astana Media Week-2022. В масштабном мероприятии примут участие 150 отечественных и международных спикеров.


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