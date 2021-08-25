Глава МИОР прокомментировала инцидент с журналистом в акимате Алатауского района Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева прокомментировала инцидент с журналистом в акимате Алатауского района Алматы, передает МИА «Казинформ».
- Как известно, неправомерные действия с применением физической силы сотрудником службы безопасности акимата Алатауского района г.Алматы в отношении журналиста Акбопе Танирберген стали объектом широкого обсуждения в сети Интернет, - отметила на своей странице в Facebook Аида Балаева. - Хочу подчеркнуть, что бездействие со стороны ответственных лиц районного акимата послужило поводом для возникновения подобной ситуации. Все это идет вразрез принципам слышащего государства и открытого акимата. Ущемление прав и применение грубой физической силы в отношении журналистов недопустимы. Они должны чувствовать себя в безопасности. Представители СМИ имеют право на получение всей необходимой информации согласно действующим законам и нормативно-правовым актам РК.
Считаю необходимым руководству акимата г.Алматы провести служебное расследование и принять соответствующие меры для недопущения повторения аналогичных ситуаций в отношении представителей СМИ.
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