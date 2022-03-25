Глава МИОР прокомментировал законопроект по защите детей от буллинга и кибербуллинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров прокомментировал поправки в законодательство по защите детей и несовершеннолетних от буллинга и кибербуллинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».

Комментируя некоторые высказывания в соцсетях касательно законопроекта, министр на своей странице в Facebook отметил:

«Во-первых, что принятие этих поправок якобы ограничивает свободу слова в Казахстане.

На самом деле предлагаемые поправки в законопроекте ни коим образом не ограничивают свободу слова в нашей стране, а предусматривают законодательную регламентацию деятельности социальных сетей и мессенджеров на территории РК.

Другими словами, мы хотим обеспечить соблюдение законов РК иностранными компаниями, как и любыми другими субъектами предпринимательства, осуществляющими свою деятельность у нас в стране.

Из-за того, что такие цифровые гиганты как Meta, Telegram и пр. не находятся на нашей территории физически, мы не можем требовать от них соблюдения наших законов. Назначение законного представителя позволяет исправить данную ситуацию.

Министерство за последние годы активно налаживает сотрудничество с собственниками международных социальных сетей. «ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru», «Livejournal», «Facebook», «Instagram», «Tik tok», «Linkedin», мессенджер «Telegram» восприняли данную инициативу с положительной стороны и выразили согласие на исполнение данных норм.

В настоящее время иностранными социальными сетями проводится работа по определению и назначению законного представителя.

Данные поправки никак не затрагивают обычных пользователей, так как ответственность за распространение неправомерных материалов уже предусмотрена текущим законодательством, данные поправки не несут каких-либо изменений.

Во-вторых, по требованиям удаления неправомерного контента в течение 24 часов.

Как известно, травля происходит в закрытых группах и сообществах, администраторы которых не несут никакой ответственности и, более того, могут способствовать продолжению буллинга на своих страницах. Поэтому попытки налаживания контакта с ними зачастую не приносят каких-либо результатов.

Единственным действенным способом решения данной ситуации является обращение к самим социальным сетям. Удаление информации позже, чем 24 часа, как вы понимаете, может быть уже не актуальным и привести к пагубным последствиям.

Законы с требованием удаления/блокирования контента в социальных сетях в течение 24 часов уже приняты в ряде развитых стран. К примеру, в Германии с 2017 года действует закон «О защите прав пользователей в социальных сетях».

В-третьих, касательно мониторинга и статистики.

В связи с тем, что на сегодняшний день, на территории Республики Казахстан законодательно еще не урегулирован механизм определения и фиксации фактов кибербуллинга, прямая статистика отсутствует.

Однако, в рамках контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан Министерством на постоянной основе осуществляется мониторинг продукции средств массовой информации, в том числе, сети Интернет.

В целом, в 2021 году по рекомендациям уполномоченного органа об устранении нарушений законодательства собственниками и администрациями интернет-ресурсов приняты меры по устранению порядка 222453 противоправных материалов.

Кроме того, в 2021 году в порядке, предусмотренном Законом «О связи», уполномоченным органом ограничен доступ для пользователей на территории Республики Казахстан более чем к 10578 материалам.

В целом, хотелось бы отметить, что в рамках предлагаемых нововведений Министерство не наделяется компетенцией препятствующей свободной деятельности социальных сетей и мессенджеров и ограничивающей свободу выражения мнений».