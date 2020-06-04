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Глава Минздрава: Жесткий карантин – это не решение

4 Июня 2020 17:55
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Глава Минздрава: Жесткий карантин – это не решение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал эффективность жестких карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вызывает опасение, что в результате смягчения карантинных мер ожидаемо увеличилась активность населения, контактов среди населения. Мы видим рост количества заболеваний. Можно по-разному относиться, можно уйти на карантин, теоретически, и опять добиться снижения», - сказал сказал Елжан Биртанов во время онлайн брифинга в СЦК.

«Но практика показывает, что жесткий карантин - это не решение, он может применяться в критических ситуациях, он уже дал свой эффект в первой волне, когда мы видели резкий подъем заболеваемости», - добавил министр.

По его словам, в начале периода были резкие подъемы.

«С соблюдением карантинных мер мы добились устойчивых темпов прироста, хоть и количество больных нарастет. Темпы прироста в пределах 5 процентов по стране. Очевидно, что смягчение мер, направленных на улучшение социальной и экономической обстановки среди населения не должно вызывать ощущение, что мы вернулись к «мирной» жизни, повторю», - заключил Е. Биртанов.



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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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