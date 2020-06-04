Глава Минздрава: Жесткий карантин – это не решение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал эффективность жестких карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вызывает опасение, что в результате смягчения карантинных мер ожидаемо увеличилась активность населения, контактов среди населения. Мы видим рост количества заболеваний. Можно по-разному относиться, можно уйти на карантин, теоретически, и опять добиться снижения», - сказал сказал Елжан Биртанов во время онлайн брифинга в СЦК.
«Но практика показывает, что жесткий карантин - это не решение, он может применяться в критических ситуациях, он уже дал свой эффект в первой волне, когда мы видели резкий подъем заболеваемости», - добавил министр.
По его словам, в начале периода были резкие подъемы.
«С соблюдением карантинных мер мы добились устойчивых темпов прироста, хоть и количество больных нарастет. Темпы прироста в пределах 5 процентов по стране. Очевидно, что смягчение мер, направленных на улучшение социальной и экономической обстановки среди населения не должно вызывать ощущение, что мы вернулись к «мирной» жизни, повторю», - заключил Е. Биртанов.
- Насколько Казахстан готов ко второй волне коронавируса – мнение Елжана Биртанова
- Заболеваемость коронавирусом выросла в 2,5 раза за прошлую неделю – глава Минздрава
- В Уральске приостановили работу нескольких торговых домов и автобусных маршрутов из-за несоблюдения саннорм
- Елжан Биртанов призвал научиться жить в условиях постоянного карантина
- Подробности о вылечившихся от коронавируса 74 пациентах рассказали в Атырауской области
- Елжан Биртанов назвал число летальных случаев, не вошедших в статистику КВИ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана