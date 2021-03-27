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    21:04, 26 Март 2021 | GMT +6

    Глава Минздрава высказался об эпидситуации в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава указал на недостаточный контроль за развитием эпидситуации в Алматы. Об этом он заявил в ходе выездного заседания штаба по борьбе с КВИ с участием специалистов территориальных департаментов санэпидконтроля, медфармдеятельности, представителей местных исполнительных органов, передает МИА «Казинформ».

    Так, в ходе встречи было отмечено несвоевременное выявление лиц, контактных с больными, наблюдение и мониторинг их состояния здоровья.

    Также следует также повысить эффективность работы мониторинговых групп и своевременное принятие мер к нарушителям карантинных мер.

    Учитывая увеличение объёма поступающей вакцины, требуется скорректировать контингент, подлежащий вакцинации и достаточность прививочных пунктов, проконтролировать обеспеченность холодильным оборудованием с учётом организации выездных прививочных бригад для обеспечения охвата подлежащего населения вакцинацией.

    Отмечая за последние две недели нахождение Алматы в зоне повышенного эпидриска, наблюдается наибольшее количество тяжёлых больных с КВИ по стране, число которых увеличилось в 2,7 раза. При этом наибольший удельный вес тяжёлых больных поступил в течение первых суток, что свидетельствует о недостаточной работе на уровне медицинских организаций первичного звена.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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