Глава Минздрава высказался об эпидситуации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава указал на недостаточный контроль за развитием эпидситуации в Алматы. Об этом он заявил в ходе выездного заседания штаба по борьбе с КВИ с участием специалистов территориальных департаментов санэпидконтроля, медфармдеятельности, представителей местных исполнительных органов, передает МИА «Казинформ».

Так, в ходе встречи было отмечено несвоевременное выявление лиц, контактных с больными, наблюдение и мониторинг их состояния здоровья.

Также следует также повысить эффективность работы мониторинговых групп и своевременное принятие мер к нарушителям карантинных мер.

Учитывая увеличение объёма поступающей вакцины, требуется скорректировать контингент, подлежащий вакцинации и достаточность прививочных пунктов, проконтролировать обеспеченность холодильным оборудованием с учётом организации выездных прививочных бригад для обеспечения охвата подлежащего населения вакцинацией.

Отмечая за последние две недели нахождение Алматы в зоне повышенного эпидриска, наблюдается наибольшее количество тяжёлых больных с КВИ по стране, число которых увеличилось в 2,7 раза. При этом наибольший удельный вес тяжёлых больных поступил в течение первых суток, что свидетельствует о недостаточной работе на уровне медицинских организаций первичного звена.