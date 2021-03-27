Глава Минздрава высказался об эпидситуации в Алматы
Так, в ходе встречи было отмечено несвоевременное выявление лиц, контактных с больными, наблюдение и мониторинг их состояния здоровья.
Также следует также повысить эффективность работы мониторинговых групп и своевременное принятие мер к нарушителям карантинных мер.
Учитывая увеличение объёма поступающей вакцины, требуется скорректировать контингент, подлежащий вакцинации и достаточность прививочных пунктов, проконтролировать обеспеченность холодильным оборудованием с учётом организации выездных прививочных бригад для обеспечения охвата подлежащего населения вакцинацией.
Отмечая за последние две недели нахождение Алматы в зоне повышенного эпидриска, наблюдается наибольшее количество тяжёлых больных с КВИ по стране, число которых увеличилось в 2,7 раза. При этом наибольший удельный вес тяжёлых больных поступил в течение первых суток, что свидетельствует о недостаточной работе на уровне медицинских организаций первичного звена.