Глава Минздрава: В Казахстане не используется потенциал НПО для борьбы с ВИЧ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане не используется потенциал неправительственных организаций для профилактики ВИЧ инфекции среди ключевых групп населения. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, не используется потенциал неправительственных организаций для профилактики ВИЧ-инфекций среди ключевых групп населения, тогда как именно они играют важную роль в стабилизации эпидемиологической ситуации и выявлении новых случаев ВИЧ-инфекций», - сказала Ажар Гиният.

По данным министра, лишь в шести регионах - Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и городах Астана, Шымкент - только семь неправительственных организаций получили государственный социальный заказ, тогда как в стране имеются 44 НПО. В остальных регионах государственный социальный заказ не выделяется на протяжении последних лет, что влияет на эпидемиологическую ситуацию страны.

«Уважаемые акимы! Прошу поручить местным исполнительным органам ежегодно привлекать неправительственные организации для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ. В целом по результатам ранжирования, в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и городе Алматы четыре из пяти основных показателей указывают на наиболее высокий уровень распространения инфекции вируса иммунодефицита человека и недостаточный уровень принимаемых мер по предотвращению новых случаев инфекции вируса иммунодефицита человека на территории области», - резюмировала Ажар Гиният.