Глава Минздрава РК призвал казахстанцев думать о своем здоровье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня есть все возможности для того, чтобы оставаться здоровым. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на полях Всемирного саммита лидеров в онкологии, проходящего в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему-то мы все время говорим о том, что все должно быть бесплатно. Если речь идет о вашей жизни и о вашем риске потерять здоровье, потерять семью, то, наверное, возможно понять, что можно пойти на платные скрининги. Сегодня технология это позволяет», - сказал министр здравоохранения, отвечая на вопросы журналистов.

Елжан Биртанов также привел пример, что молекулярно-генетические исследования становятся уже доступными и выходят на рынок.

«В ближайшей перспективе эксперты говорят, что человек может увидеть свою наследственную предрасположенность. Эти исследования пока дорогие, но я уверен, что через 3-5 лет будут доступны в Казахстане. Пока я призываю думать о своем здоровье. Поскольку, это - в первую очередь благополучие вашей семьи», - отметил глава Минздрава.«Государство всегда будет стараться расширять объем бесплатной помощи. В рамках медицинского страхования мы увеличиваем объем бесплатных услуг вдвое в течение ближайших трех-четырех лет. Нужно думать о своем здоровье. Сегодня наука многие вещи доказала и это не требует больших усилий, чтобы оставаться здоровым», подчеркнул Елжан Биртанов.