Глава Минздрава РК объяснил причины младенческой смертности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о причинах младенческой смертности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уровень младенческой смертности у нас значительно превышает развитые страны, но он соразмерен с уровнем расходов. Мы считаем, что у нас есть гораздо лучшие возможности, мы можем существенно улучшить безопасность родов и снизить уровень младенческой смертности. В этой связи, нами на системной основе проводится работа, как долгосрочная, так и краткосрочная. Проблема материнской и младенческой смертности – это нехватка профессиональных кадров, особенно в сельской местности», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах ведомства.

По его словам, сегодня есть особый дефицит в перинатальных центрах и роддомах в анестезиологах, реаниматологах и в педиатрах.

«Для решения этой проблемы мы ввели распределение медицинских кадров после окончания института и завершения специализации. Мы увеличили набор в резидентуру практически в 10 раз за последние 7-8 лет. За последние 3 года у нас существенно увеличен набор акушеров-гинекологов, и мы ожидаем, что выпуск этого года и последующих трех лет покроет дефицит акушеров-гинекологов. Также мы увеличили набор по дефицитным специальностям для того, чтобы из числа людей, окончивших вузы, подготовить нужных нам специалистов. Именно в регионах, в сельской местности нам нужны врачи, чтобы женщины могли рожать здоровых детей», - заявил министр.

Он также озвучил и другую проблему.

«Только половине выпускников, которые в этом году приехали в села, было предоставлено жилье. Конечно, есть и те, кто приехал в родное село. Но я еще раз хотел бы попросить акимов областей и районов сделать все необходимое, чтобы ребята закрепились и начали работать», - отметил глава ведомства.

«Очень важно и повышение квалификации. Мы со стороны Министерства увеличили вдвое объемы финансирования, которые полагаются для повышения квалификации врачей и медсестер. Но основную массу этих затрат несут и должны нести непосредственно больницы. Главные врачи должны направлять своих специалистов по тем тематикам, которые для них востребованы. Это совместная задача Министерства и местных исполнительных органов. Мы это оперативно расписали вплоть до районного уровня, вплоть до больниц, каких специалистов и каким тематикам нужно будет обучать», - заключил Е. Биртанов.