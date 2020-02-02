Глава Минздрава РК о коронавирусе: Главное - у нас есть теперь свои тесты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане есть свои тесты, которые показаны при болезни и подозрении на коронавирус. Об этом министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил в Facebook, передает МИА «Казинформ» .

Ранее министр здравоохранения пояснил, почему не делают экспресс-тесты на коронавирус в аэропортах. Он отметил, что эффективных экспресс-тестов на новый коронавирус нет нигде в мире.

«Но главное - у нас есть теперь свои тесты. Они показаны только при болезни и подозрении на коронавирус. Если вы себя плохо чувствуете, обратитесь к врачу. Если будет подозрение на грипп или коронавирусную инфекцию - у вас возьмут диагностический тест на 10 различных штаммов вирусов, включая коронавирус. Будьте здоровы!», - обратился глава Минздрава к казахстанцам.

Кроме того, министр дал несколько рекомендаций:

- В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, при возникновении симптомов: повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, настоятельно просим вас позвонить своему врачу по месту жительства либо вызвать скорую помощь по номеру 103. Для уточнения дополнительной информации по коронавирусу вы можете позвонить нашим специалистам на номер – 1406 круглосуточно.

- Не затягивайте с обращением к врачу при данных симптомах!

«Наша команда из эпидемиологов, инфекционистов и врачей со всей страны в круглосуточном режиме работает для безопасности всех нас. Мы делаем все необходимое для того, чтобы вовремя оказать необходимую помощь. Поэтому хочу поблагодарить медиков за их труд! В зоне повышенного риска прежде всего они! Огромное спасибо!», - отметил министр.

Также Е.Биртанов отметил, что усилен санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах въезда через государственную границу с Китаем, в ходе которого с 6 января текущего года всего осмотрено более 20 тыс человек. Во всех международных пунктах пропуска установлены тепловизоры. Они стационарные, обычно не заметны для пассажиров. Но каждый проходящий сканируется. Это значит, что если температура у проходящего пассажира выше нормы, то автоматически на экранах у специалистов появляется красный знак и идёт звуковой сигнал. Специалист передаёт информацию пограничникам, чтобы изолировать пассажира. Далее наши сотрудники в медкабинетах проводят первичный осмотр.

На сегодняшний день в стране госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 78 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 32, в стационарах под медицинским наблюдением остается 46 человек.

На базе Научного национального центра особо опасных инфекций в городе Алматы совместно с Национальным центром биотехнологий, согласно методике ВОЗ, налажена генетическая диагностика коронавируса, в данный момент проводятся все исследования.

Надо отметить, что на данный момент 99% случаев – это ОРВИ, показано после результатов анализа.В республике имеются все необходимые лекарства и медизделия для поддерживающей терапии, подготовлены врачебный и средний медицинский персонал и места с боксами для изоляции в инфекционных больницах.

«По маскам сообщаем, что на данный момент имеется в наличии достаточный резерв. Медучреждения обеспечены полностью. По нашей инициативе на Межведомственном штабе был озвучен данный вопрос о необходимости контроля аптек на местах. Мы попросили акимов областей и городов также призвать местных бизнесменов производить и импортировать дополнительные маски», - проинформировал глава ведомства.