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    18:18, 02 Май 2021 | GMT +6

    Глава Минздрава РФ назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тыс. инфицированных. Об этом сообщил в воскресенье глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Ситуация с коронавирусом пока остается все-таки напряженной. Под наблюдением находятся более 300 тыс. больных», - сказал он.

    Министр также отметил, что майские праздники были продлены для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

    В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 4 823 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 443 922 человека, умерли 110 862. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.


    Теги:
    Коронавирус в мире Мировые новости Россия
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