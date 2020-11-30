Глава Минздрава провел встречу с постоянным представителем ПРООН в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой встретился с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане Якупом Беришем. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Алексей Цой поблагодарил Якупа Бериша за встречу, продолжительное динамичное сотрудничество и реализацию совместных проектов в области здравоохранения.

Глава Минздрава напомнил, что благодаря ПРООН в Казахстане в 2015-2016 годах реализована программа по поддержке и развитию потенциала Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и социального развития РК в исполнении грантов Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией». В 2017-2019 годах организация поддержала развитие потенциала Национального Научного центра фтизиопульмонологии. В данный момент реализуется совместный проект по закупу лекарственных препаратов для лечения социально-значимых заболеваний до 2023 года.

В ходе встречи была презентована Страновая программы ПРООН на 2021-2025 годы.

«ПРООН высоко ценит достигнутый уровень сотрудничества с Министерством здравоохранения Казахстана и надеется на дальнейшее расширение партнерства в рамках новой Страновой Программы на 2021-2025гг., одним из ключевых приоритетов которой является повышение качества услуг населению, в том числе в сфере здравоохранения», - отметил Якуп Бериш, Постоянный представитель ПРООН в Республике Казахстан.

«Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по повышению эффективности закупок высококачественных лекарственных средств, поддерживая при этом стойкость всей системы служб здравоохранения для обеспечения готовности к кризисам, реагирования и восстановления после них. Мы также поддерживаем инициативу ПРООН по включению пункта, касательно привлечения ресурсов международных финансовых учреждений и использования глобальных инструментов, что явилось подтверждением в социально-экономической сфере, связанных с кризисом COVID-19», - сказал в свою очередь А.Цой.

Глава Минздрава заверил, что Казахстан и дальше будет развивать сотрудничество с ПРООН на постоянной основе.