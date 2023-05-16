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Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС

Автор:  
Серик Сабеков
16 Мая 2023, 12:31
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов по ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня законодательно определено, что это система у нас социальная и солидарная. Деньги возвращаться не могут, потому что в этом году этот человек не заболел, ему вернули те 50 тысяч, 100 с лишним тысяч тенге поступает в год при средней зарплате, а на следующий год ему потребуется на миллион или больше 1 млн тенге медицинской помощи. Поэтому, чтобы эта помощь была доступна всем, чтобы она была одинакова, возвращаться суммы не могут. И это противоречит той системе сегодня, заложенной законодательно в рамках ОСМС», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Она также заявила, что с внедрением ОСМС улучшилось состояние населения.

«Возьмем, например, коронарографию, острый коронарный синдром при инфарктах миокарда - лечение стоит 1 200 -1 500 тысяч тенге. Поэтому изначально эта система была задумана так: «что здоровые будут платить за больных, богатые за бедных, это солидарная система», - пояснила Ажар Гиният.

По ее словам, внедрение ОСМС было своевременной принятой мерой, так как на доступность медицинской помощи финансирование здравоохранения не хватало в государственном бюджете.

«С внедрением ОСМС самое главное - мы достигли результата, что состояние населения улучшилось. Доступность медицинской помощи расширилась. Компьютерная томография стала доступной как рентгенодиагностика. До внедрения ОСМС постановлением Правительства всего незащищенным слоям населения, помню восемь категорий, только им выделялись бесплатно финансы в рамках ГОМП, а сейчас все застрахованные имеют право, а это 15 млн населения», - добавила Ажар Гиният.

Отметим, что вчера на пленарном заседании Мажилиса депутат Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС и предложил возвращать 50% взносов тем, кто не обращается к врачам.


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