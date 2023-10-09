Отправлять пациентов в определенные аптеки - неправильно: глава Минздрава РК

Казахстанцы жалуются, что врачи направляют их за лекарствами в определенные аптеки. Об этом заявил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе правительственного часа мажилисмен заявил, что в Казахстане до сих пор существует практика, когда врачи отправляют своих пациентов в определенные аптеки или в конкретные медицинские центры.

- Это существенная проблема, с ней нужно разбираться. Возможно, денег не хватает (медикам), еще что-то. В первую очередь, это бьет по имиджу медицинской сферы в целом, по имиджу врачей. Доверия это не добавляет. Как вы намерены с этим бороться? - спросил мажилисмен.

На что Глава Минздрава ответила, что это неправильно, и необходимо проводить профилактическую работу в этом направлении

- Не от хорошей жизни врачи, наверное, где-то зарабатывали. Поэтому в последние годы существенно повышается зарплата. И каждому руководителю медорганизации мы всегда говорим: «Следите за имиджем, законом это запрещается, можете передавать в соответствующие органы или вести беседу с медицинскими работниками, - заявила Ажар Гиният.

Глава минздрава при этом подчеркнула, что такую профилактическую работу должен проводить каждый руководитель организаций медицинской сферы.