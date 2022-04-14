Глава Минздрава посетила пограничный пост в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область посетила пограничный пост «Карағоға» для ознакомления с порядком прохождения через границу казахстанских и иностранных граждан и соблюдением карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр подняла вопросы готовности к вероятному подъему заболеваемости COVID-19 и необходимости соблюдения карантинных мер в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в Казахстане.

По сведениям сотрудника департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на 100 человек, пересекающих границу, примерно 3-4 человека сдают анализы на ПЦР-тест прямо на посту из-за отсутствия вакцинации и ревакцинации.

Напомним, с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, республиками Узбекистан и Кыргызстан.