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    17:23, 12 Март 2022 | GMT +6

    Глава Минздрава поблагодарила врачей за работу во время январских событий

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният поблагодарила медицинских работников, работавших с 10-кратной нагрузкой во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время пандемии работа врачей в тяжелых моральных и физических условиях показала самоотверженность врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала, которые были честны и верны профессии», - сказала Ажар Гиният во время пресс-конференции региональной службы коммуникаций.

    Министр также напомнила, что во время январских событий медицинские работники, трудящиеся в хирургической отрасли, работали с 10-кратной нагрузкой.

    «Во время январских событий, когда хирургический блок принял 10-кратную нагрузку, спасая жизни людей, наши врачи показали пример героизма, выполняя свой профессиональный долг. Хочу поблагодарить коллег из поликлиник и больниц, всех медицинских организаций за этот труд», - обратилась Ажар Гиният.

    Напомним, что Ажар Гиният находится с рабочей поездкой в Атырауской области. В ходе поездки глава ведомства посетила сельские врачебные амбулатории в селах Береке и Алмалы.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК ЧП-2022 Минздрав РК
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