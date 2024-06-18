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    12:11, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава Минцифры пригласил Павла Дурова в Казахстан

    дуров
    Фото: Kazinform/ Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК/ instagram.com/durov

    МЦРИАП планирует сотрудничать с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Министр Жаслан Мадиев пригласил его посетить Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Я в курсе, что он приезжал, был на Иссык-Куле. Я лично знаком с его непосредственной командой. С Павлом Дуровым еще не знаком, но в принципе меня заверили, что мое приглашение, приглашение моих коллег ему передали. Я думаю, что в будущем он посетит Казахстан. Я надеюсь на это. Я сам лично буду прикладывать к этому усилия. Есть что обсуждать, запуск совместных лабораторий, — сказал министр на брифинге в Правительстве.

    Глава МЦРИАП отметил, что Telegram — это высокотехнологичная компания.

    — Недавно они объявили ряд инициатив по интеграции с компаниями из сферы блокчейн-технологий, криптоиндустрии. Запускают платформу для приложений в сфере блокчейна. Поэтому я думаю, есть, что обсуждать, высокотехнологичные проекты. Будем работать над этим, — добавил Жаслан Мадиев.

    Теги:
    Павел Дуров Цифровой Казахстан Социальные сети
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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