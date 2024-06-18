Глава Минцифры пригласил Павла Дурова в Казахстан

— Я в курсе, что он приезжал, был на Иссык-Куле. Я лично знаком с его непосредственной командой. С Павлом Дуровым еще не знаком, но в принципе меня заверили, что мое приглашение, приглашение моих коллег ему передали. Я думаю, что в будущем он посетит Казахстан. Я надеюсь на это. Я сам лично буду прикладывать к этому усилия. Есть что обсуждать, запуск совместных лабораторий, — сказал министр на брифинге в Правительстве.