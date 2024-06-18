Глава Минцифры пригласил Павла Дурова в Казахстан
МЦРИАП планирует сотрудничать с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Министр Жаслан Мадиев пригласил его посетить Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Я в курсе, что он приезжал, был на Иссык-Куле. Я лично знаком с его непосредственной командой. С Павлом Дуровым еще не знаком, но в принципе меня заверили, что мое приглашение, приглашение моих коллег ему передали. Я думаю, что в будущем он посетит Казахстан. Я надеюсь на это. Я сам лично буду прикладывать к этому усилия. Есть что обсуждать, запуск совместных лабораторий, — сказал министр на брифинге в Правительстве.
Глава МЦРИАП отметил, что Telegram — это высокотехнологичная компания.
— Недавно они объявили ряд инициатив по интеграции с компаниями из сферы блокчейн-технологий, криптоиндустрии. Запускают платформу для приложений в сфере блокчейна. Поэтому я думаю, есть, что обсуждать, высокотехнологичные проекты. Будем работать над этим, — добавил Жаслан Мадиев.