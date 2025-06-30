Глава Минцифры ответил на слухи об отказе от Egov

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российская компания разработает цифровую платформу Правительства РК в качестве альтернативы порталу eGov.

— Это недостоверная информация, не подтверждаю. Egov — это очень популярный инструмент, который позволяет в удобном порядке получить более тысячи услуг для наших граждан. Как вы знаете, сегодня более 90% государственных услуг доступны в онлайн-формате, поэтому мы себе не можем позволить, чтобы для граждан не был доступен Egov. Это критически важный инструмент для получения госуслуг, который позволяет в максимально удобном формате предоставлять их для наших клиентов, — ответил Мадиев в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

По его словам, сегодня разрабатывается отечественная платформа «Казтех», к которой российская компания Сбер не имеет никакого отношения.