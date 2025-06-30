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    11:35, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава Минцифры ответил на слухи об отказе от Egov

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал информацию о том, что Казахстан собирается отказаться от портала Egov, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жаслан Мадиев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что российская компания разработает цифровую платформу Правительства РК в качестве альтернативы порталу eGov.

    — Это недостоверная информация, не подтверждаю. Egov — это очень популярный инструмент, который позволяет в удобном порядке получить более тысячи услуг для наших граждан. Как вы знаете, сегодня более 90% государственных услуг доступны в онлайн-формате, поэтому мы себе не можем позволить, чтобы для граждан не был доступен Egov. Это критически важный инструмент для получения госуслуг, который позволяет в максимально удобном формате предоставлять их для наших клиентов, — ответил Мадиев в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

    По его словам, сегодня разрабатывается отечественная платформа «Казтех», к которой российская компания Сбер не имеет никакого отношения.

    — Она создаётся на опен-сорсных решениях и дорабатывается под наши реалии. Платформенное решение — это правильный подход. Это архитектура, которая позволяет разрабатывать информационные системы на базе микросервисной архитектуры. Хочу заверить, что казахстанские специалисты сами над этим работают, — добавил министр. 

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Правительство для граждан Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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