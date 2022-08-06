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Глава Минтруда РК раскритиковала акиматы за низкий уровень трудоустройства
6 Августа 2022 14:27

Глава Минтруда РК раскритиковала акиматы за низкий уровень трудоустройства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам трудоустройства граждан на проекты, реализуемые в рамках 10 национальных проектов с участием представителей министерств внутренних дел, юстиции, акиматов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В целях обеспечения доступности информации для всех граждан страны на Электронной бирже труда МТСЗН размещены более 2 тыс. проектов, реализуемых в рамках национальных проектов и создаваемые на них 43 тыс. новых рабочих мест.

На сегодня на указанные рабочие места трудоустроены более 11 тыс. человек, из них 8 тыс. трудоустроены посредством Электронной биржи труда и 3 тысячи при содействии Центров занятости местных исполнительных органов.

В ходе совещания глава ведомства указала местным исполнительным органам на недостаточную работу по информированию населения и принятию мер по трудоустройству 118 тыс. безработных, зарегистрированных в Центрах занятости.

По итогам совещания местным исполнительным органам дано поручение об установлении причин низкого уровня трудоустройства и активизации работы на местах.


Фото : gov.kz



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