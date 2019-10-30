Глава Минтруда провел прием граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов провел принял 9 человек, обратившихся к нему с личными вопросами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На встречу с министром пришли жители столицы, Шымкента и Туркестанской области. В своих обращениях граждане озвучили вопросы и предложения касательно оказания адресной социальной помощи, снижения долговой нагрузки, начисления пенсий, пособий, обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и специальными соцуслугами, трудоустройства, помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Выслушав все просьбы и предложения обратившихся, министр дал разъяснения и поручил соответствующим департаментам оказать содействие в решении вопросов, входящих в компетенцию МТСЗН РК, в рамках действующего законодательства.