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Глава Минтруда провел прием граждан в общественной приемной партии «Nur Otan»

26 Марта 2021, 20:10
Глава Минтруда провел прием граждан в общественной приемной партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов провел онлайн-прием граждан в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan». В ходе приема, который продлился более 5 часов, глава МТСЗН РК рассмотрел проблемы 16 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

За помощью в решении своих проблем к Серику Шапкенову обратились жители столицы, городов Алматы и Шымкент, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской областей.

В ходе приема были рассмотрены вопросы по присвоению или восстановлению группы инвалидности, очередей на жилье и прочего обеспечения лиц с инвалидностью. Также министр дал разъяснения по вопросам оплаты труда индивидуальных помощников, трудоустройства, соблюдения трудового законодательства, прав работников и работодателей.

Выслушав просьбы и предложения граждан, Серик Шапкенов дал подробные ответы по обращениям, а по вопросам, требующим дополнительного времени на рассмотрение, дал соответствующим департаментам МТСЗН РК поручение оказать содействие в их решении в рамках своей компетенции.


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