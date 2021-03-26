Глава Минтруда провел прием граждан в общественной приемной партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов провел онлайн-прием граждан в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan». В ходе приема, который продлился более 5 часов, глава МТСЗН РК рассмотрел проблемы 16 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

За помощью в решении своих проблем к Серику Шапкенову обратились жители столицы, городов Алматы и Шымкент, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской областей.

В ходе приема были рассмотрены вопросы по присвоению или восстановлению группы инвалидности, очередей на жилье и прочего обеспечения лиц с инвалидностью. Также министр дал разъяснения по вопросам оплаты труда индивидуальных помощников, трудоустройства, соблюдения трудового законодательства, прав работников и работодателей.

Выслушав просьбы и предложения граждан, Серик Шапкенов дал подробные ответы по обращениям, а по вопросам, требующим дополнительного времени на рассмотрение, дал соответствующим департаментам МТСЗН РК поручение оказать содействие в их решении в рамках своей компетенции.