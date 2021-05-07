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Глава Минтруда поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества и 76-летием Победы в ВОВ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Мая 2021, 12:16
Глава Минтруда поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества и 76-летием Победы в ВОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества и 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Казахстане неслучайно День защитника Отечества мы празднуем в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне. Выражаем свое уважение и благодарность как тем, кто защищал нашу Родину раньше, так и тем, кто сейчас несёт службу или кому это предстоит в будущем.

В нашей отчизне во все времена хватало достойных людей, которые оберегали границы и славились своими подвигами, честью и самоотверженностью. Потому искренне желаю каждому из вас с гордостью смотреть в будущее, быть готовым к смелым решениям и поступкам, оставаться с высоко поднятой головой в любой жизненной ситуации, любить и оберегать своих близких.

В этот знаменательный для независимого Казахстана год хочу поздравить наших ветеранов Великой Отечественной войны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! Благодаря вам долгие годы мы живем в мире и процветании, можем ставить перед собой высокие цели и решать глобальные задачи.

Ваш героизм и самоотдача, проявленные в тяжелые годы, находят отклик в сердцах всех казахстанцев. Со школьных лет мы с гордостью читаем и слушаем о тех, кто своими заслугами на фронте и в тылу подарил спокойствие и уверенность в сегодняшнем дне.

За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца стали дважды Героями, 110 казахстанцев награждены орденами Славы трех степеней.

Более 1,2 млн казахстанцев за годы войны встали на борьбу с захватчиками, не щадя себя. И многие из них остались на полях сражений...

Прошу всех соотечественников и дальше помнить героев нашей страны, героев прошлого!» – говорится в обращении Серика Шапкенова.


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