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Глава Минтруда подвел итоги 2020 года и поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Декабря 2020, 14:44
Глава Минтруда подвел итоги 2020 года и поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов подвел итоги работы МТСЗН РК в 2020 году и поздравил казахстанцев с наступающим 2021 годом, пожелав всем гражданам здоровья, благополучия и счастья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Дорогие казахстанцы! Уходящий 2020 год в связи с пандемией COVID-19 стал сложным испытанием для всего мира, не стала исключением и наша страна. Борьба с пандемией и ее последствиями потребовала от Правительства принятия беспрецедентных мер, чтобы остановить рост заболеваемости и не допустить при этом масштабных негативных последствий для населения и экономики страны.

По поручению Главы государства в оперативном порядке был разработан и запущен механизм предоставления ежемесячных выплат в размере минимальной заработной платы (42 500 тенге) лицам, лишившимся доходов, за счет средств Государственного фонда социального страхования. Всего за период чрезвычайного положения и карантинных ограничительных мероприятий такие выплаты получили 4,6 млн человек на общую сумму 476,1 млрд тенге.

Также в период ЧП и карантина более 1,1 млн человек получили дополнительно поддержку в виде выплат на приобретение продуктово-бытовых наборов на общую сумму более 25 млрд тенге.

Была проведена большая работа по обеспечению занятости населения. В качестве антикризисной меры разработана и успешно реализуется Дорожная карта занятости. Благодаря реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и других государственных программ удалось сохранить и создать 1,2 млн рабочих мест и не допустить роста безработицы.

При этом, несмотря на сложную ситуацию, было обеспечено выполнение всех социальных обязательств государства.

В целях дополнительной поддержки дважды проиндексированы размеры пенсий и пособий. Рост базовой пенсии и государственных пособий составил 10%, солидарной пенсии – 12% по сравнению с 2019 годом.

С 1 января 2020 года введены новые подходы социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей. На сегодня 413,4 тыс. многодетных семей получает ежемесячное госпособие, размер которого зависит от количества детей и не привязан к доходам семьи.

Для детей из малообеспеченных семей с 1 января 2020 года внедрен гарантированный социальный пакет. На этот вид соцпомощи для 430 тыс. детей впервые было предусмотрено 17,5 млрд тенге.

Также с 1 января 2020 года повышены размеры долгосрочных социальных выплат из системы обязательного социального страхования в среднем на 50% по отношению к 2019 году.

В 2020 году повышена заработная плата работникам бюджетной сферы, в сравнении с 2019 годом: в сфере культуры и искусства - от 35% до 50%, педагогам - на 25% ежегодно в течение 4-х лет, социальным работникам - от 15% до 60%.

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне единовременные выплаты получили 124,2 тыс. человек на сумму 7,6 млрд тенге, что превышает сумму выплат 2019 года в три раза. Для участников и инвалидов ВОВ юбилейный размер материальной помощи, в среднем, составил 1 млн тенге, что превышает размеры прошлого года, в среднем в 4 раза. Впервые принят новый закон «О ветеранах».

В уходящем году также проведена большая работа по совершенствованию системы оказания социальной поддержки лицам с инвалидностью. Главным новшеством стал запуск Портала социальных услуг. Его особенность – возможность самостоятельного выбора инвалидами технических средств реабилитации и специальных социальных услуг с учетом их рейтинга, отзывов других пользователей, стоимости и качества. Сервис обеспечивает сокращение срока получения техсредств реабилитации и спецсоцуслуг с 6 месяцев до 15 дней; прозрачность бизнес-процессов, устранение посреднических услуг; унификацию цен, эффективное использование бюджетных средств. Портал охватит 400 тыс. граждан с инвалидностью по обеспечению их техсредствами реабилитации и спецсоцуслугами.

Хочется поблагодарить всех, кто ответственно потрудился в уходящем году на благо нашей страны, и кто готов в дальнейшем участвовать в ее развитии. Наступающий год откроет нам новые перспективы, а значит, появятся и новые задачи.

Наша задача – добиться того, чтобы изменилось качество жизни граждан. Достичь этого можно только совместной кропотливой работой. Я убежден, что нам это по силам. Основанием для такой уверенности служат высокий профессионализм и трудолюбие сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения и наших коллег в регионах.

Дорогие коллеги и соотечественники! Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2021 годом!

Новый год – особый праздник для каждого из нас. С ним мы связываем надежды на добрые изменения в собственной жизни, на уверенное развитие родной республики.

Искренне желаю, чтобы 2021 год прошел под знаком роста качества жизни населения, укрепления семьи и духовных ценностей! Чтобы он стал для нашей страны годом добра и созидания. Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, пусть в каждом доме будут царить благополучие, счастье и любовь, радость и взаимопонимание!» – говорится в обращении Биржана Нурымбетова.


Социальная поддержка   Минтруда РК   Занятость   2020-Итоги года  
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