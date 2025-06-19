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    11:55, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава Минтруда ответила, какую пенсию получила бы при текущих условиях

    В кулуарах Сената журналисты спросили министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову, какую пенсию она могла бы получать, если бы вышла на пенсию прямо сейчас, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЖАКУПОВА Светлана Кабыкеновна
    Фото: Gov.kz

    — Я получала бы три вида выплат. Потому что мой трудовой стаж начался до 1998 года. С 16 лет, после окончания 10 класса, я начала работать. Соответственно, у меня есть накопленные средства в ЕНПФ и базовая пенсия, — сказала глава ведомства.

    Министр также отметила, что не подсчитывала, сколько бы это составило в денежном выражении.

    — Сумму я не рассчитывала. Но она была бы примерно такой же, как у всех. Если бы я вышла на пенсию сегодня, моя базовая пенсия была бы минимальной — около 32 тысяч тенге. А средний размер базовой пенсии сейчас составляет 47 тысяч тенге, — пояснила она.

    Ранее Жакупова рассказала, что в Казахстане рассматриваются подходы к предоставлению социальной помощи.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Светлана Жакупова Пенсия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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