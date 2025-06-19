Глава Минтруда ответила, какую пенсию получила бы при текущих условиях

— Я получала бы три вида выплат. Потому что мой трудовой стаж начался до 1998 года. С 16 лет, после окончания 10 класса, я начала работать. Соответственно, у меня есть накопленные средства в ЕНПФ и базовая пенсия, — сказала глава ведомства.

Министр также отметила, что не подсчитывала, сколько бы это составило в денежном выражении.

— Сумму я не рассчитывала. Но она была бы примерно такой же, как у всех. Если бы я вышла на пенсию сегодня, моя базовая пенсия была бы минимальной — около 32 тысяч тенге. А средний размер базовой пенсии сейчас составляет 47 тысяч тенге, — пояснила она.

Ранее Жакупова рассказала, что в Казахстане рассматриваются подходы к предоставлению социальной помощи.