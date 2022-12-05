Глава Минтруда: 70 тысяч тенге - минимальная зарплата для неквалифицированного работника

5 Декабря 2022, 14:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на вопрос касательно минимальной заработной платы казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В следующем году минимальная заработная плата увеличится до 70 тысяч тенге. Сегодня Бюро национальной статистики заявило, что почти 18% казахстанцев зарабатывают от 45 до 150 тысяч тенге. Как казахстанцам прожить на 70 тысяч тенге?», - спросили журналисты министра труда после правительственного часа в Мажилисе.

Как заявила Тамара Дуйсенова, 70 тысяч тенге - это минимальная заработная плата для неквалифицированного работника. Также министр объяснила, какие еще меры принимаются в целях повышения доходов населения.

«Повышаются все заработные платы бюджетных организаций. Начиная от образовательных организаций к следующему году в два раза, сферы здравоохранения - к 2024 году, социального обеспечения - в два раза к 2025 году. Идет работа с компаниями, меморандум есть - в среднем от 20 до 30% повысили заработную плату. Минимальный размер заработной платы должен отражаться на среднемесячной заработной плате к экономике», - сказала Тамара Дуйсенова.

«Сказать, что сегодня все зарплаты сегодня поднимутся и станут такими как в Европе - нет. Но поэтапно зарплата будет повышаться. На следующий год ведь идет повышение заработной платы. Если обратите внимание, какая была зарплата в прошлом году и какая сейчас средняя зарплата. Если человек 70 тысяч получал, соответственно если в государственном предприятии и в следующем году, и в течение последующих трех лет заработная плата повышается от 25 до 35% в зависимости от отрасли. Если это частный сектор, то там будет идти работа совместная в рамках социального партнерства», - объяснила министр труда.

Согласно поручению Главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана 1 сентября текущего года, с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы будет увеличен с 60 тысяч тенге до 70 тысяч тенге.