РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:15, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава Минобразования высказался о рейтингах замера языковых навыков

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался о международных рейтингах замера языковых навыков населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Снова о читательской грамотности. Недавно я написал пост о международных рейтингах замера языковых навыков населения. Суть этого поста была не в том, чтобы отметить позиции Казахстана или же акцентировать внимание на достижениях страны. Тем не менее, комментарии под этим постом показали, что большинство читателей восприняли только информацию о результатах Казахстана по IELTS. Но ведь мною специально были показаны диаметрально противоположные результаты сразу нескольких рейтингов, оценивающих языковые навыки населения. Цель-то была в том, чтобы разъяснить методологию этих рейтингов», - написал Асхат Аймагамбетов в Telegram .

    По его словам, важно было показать, исходя из каких критериев, они формируются, что в каждом авторская методология, и что порой эти рейтинги далеки от того, как мы их на первый взгляд понимаем, читая названия или же знакомясь с выводами.

    «Поэтому еще раз хочу сказать, что всегда важно понимать и видеть методологию. Я продолжу знакомить вас с различными рейтингами и исследованиями в области образования. Сегодня хочу опубликовать еще один пост на эту тему. И то, насколько рейтинг является репрезентативным и отражающим реальное положение дел, каждый читатель должен решать самостоятельно», - отметил глава Минобразования.


    Теги:
    Асхат Аймагамбетов Образование МОН
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!