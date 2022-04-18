Глава Минобразования высказался о рейтингах замера языковых навыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался о международных рейтингах замера языковых навыков населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снова о читательской грамотности. Недавно я написал пост о международных рейтингах замера языковых навыков населения. Суть этого поста была не в том, чтобы отметить позиции Казахстана или же акцентировать внимание на достижениях страны. Тем не менее, комментарии под этим постом показали, что большинство читателей восприняли только информацию о результатах Казахстана по IELTS. Но ведь мною специально были показаны диаметрально противоположные результаты сразу нескольких рейтингов, оценивающих языковые навыки населения. Цель-то была в том, чтобы разъяснить методологию этих рейтингов», - написал Асхат Аймагамбетов в Telegram .

По его словам, важно было показать, исходя из каких критериев, они формируются, что в каждом авторская методология, и что порой эти рейтинги далеки от того, как мы их на первый взгляд понимаем, читая названия или же знакомясь с выводами.

«Поэтому еще раз хочу сказать, что всегда важно понимать и видеть методологию. Я продолжу знакомить вас с различными рейтингами и исследованиями в области образования. Сегодня хочу опубликовать еще один пост на эту тему. И то, насколько рейтинг является репрезентативным и отражающим реальное положение дел, каждый читатель должен решать самостоятельно», - отметил глава Минобразования.