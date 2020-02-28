Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Сирией
АНКАРА – АНАДОЛУ. КАЗИНФОРМ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в Штаб командования тактическими действиями в Идлибе, расположенный в провинции Хатай на границе с Сирией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Анадолу.
Главу турецкого военного ведомства сопровождают командующие Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и ВВС генерал Хасан Кючюкакьюз.
Министр национальной обороны и командующие родами войск из оперативного штаба в «нулевой точке» турецко-сирийской границы руководят операциями против целей дамасского режима в Идлибе.
Перед отбытием в Хатай Хулуси Акар принял участие в совещании по вопросам безопасности, которое прошло в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее в результате воздушной атаки поддерживаемых Россией сил режима Башара Асада в Идлибе погибли 33 военнослужащих ВС Турции.
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