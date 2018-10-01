Глава Минобороны РК провел ряд встреч с коллегами в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте казахстанская военная делегация во главе с министром обороны Республики Казахстан Нурланом Ермекбаевым приняла участие в работе очередного заседания Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Перед началом работы совещания руководителей оборонных ведомств государств-участников СНГ принял Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он выразил удовлетворение характером взаимодействия между вооружёнными силами государств-участников СНГ и высказался о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере обороны во благо безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств.

В ходе заседания СМО СНГ стороны обсудили вопросы использования различных систем связи, сотрудничества в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года, подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также наметили совместные мероприятия объединенной системы ПВО государств Содружества в 2019 году.







По итогам заседания главы оборонных ведомств подписали документы, касающиеся проведения ряда учений в рамках СНГ и план работы Совета министров обороны на 2019 год. Определили дальнейший вектор развития взаимодействия военных ведомств в топографической сфере, обмена архивными документами и использования баз данных в интересах военно-мемориальной работы, в области физической подготовки и спорта, военных СМИ, в частности участие военных журналистов вооруженных сил государств - участников СНГ в фестивале прессы «Әскер-Медиа-2019», и ряд других документов.





В этот же день министр обороны РК Нурлан Ермекбаев провел несколько двусторонних встреч с рядом руководителей оборонных ведомств государств-участников СНГ, в ходе которых были рассмотрены и обсуждены приоритеты дальнейшего военного сотрудничества.

Также в ходе поездки глава оборонного ведомства посетил академию Вооруженных сил Республики Узбекистан, где ознакомился с учебным процессом и подготовкой военных кадров.





