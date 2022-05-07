7 Мая 2022 01:00

Глава Минобороны РК поздравил военнослужащих с Днем защитника отечества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Вооруженных сил Казахстана и Дня Победы в Министерстве обороны прошло торжественное собрание. Министр обороны Руслан Жаксылыков поздравил личный состав с 30-летним юбилеем Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым отмечена работа, проводимая в казахстанской армии по повышению боевой готовности и оснащенности Вооруженных сил, поддержанию морального духа военнослужащих. Это оценка деятельности всего личного состава и она накладывает на нас большую ответственность», - подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Министр обороны также отметил значимость для военнослужащих славных традиций, заложенных казахстанцами в годы Великой Отечественной войны.

«Символично, что День защитника Отечества стоит в календаре рядом с праздником Великой Победы. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в сознании человечества как одна из самых трагических страниц в истории цивилизации. Именно во время этой войны казахстанский народ проявил мужество и героизм, несмотря на все невзгоды, отстоял Родину от агрессора», - сказал глава оборонного ведомства.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил ордена, медали и погоны с очередными воинскими званиями наиболее отличившимся военнослужащим.

Особо была отмечена роль ветеранов Вооруженных сил в становлении и развитии казахстанской армии.

Почетными грамотами Президента РК награждены Халық Қаһарманы генерал армии в отставке Мухтар Алтынбаев, Халық Қаһарманы генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев, Халық Қаһарманы, Герой Советского Союза генерал-майор авиации в отставке Токтар Аубакиров.

День защитника Отечества отмечается в Казахстане 7 мая. В этот день в 1992 году Президентом страны был подписан Указ о создании Вооруженных сил Казахстана. С 2013 года праздник является государственным, символизируя глубокое уважение к людям, избравшим своей профессией защиту Родины.