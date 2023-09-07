Глава Минобороны наградил военнослужащих Вооруженных сил по итогам учений «Батыл тойтарыс-2023»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков наградил ряд отличившихся участников стратегических командно-штабных учений «Батыл тойтарыс-2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство обороны РК.

На церемонии награждения, состоявшейся на полигоне «Берег», министр поблагодарил военнослужащих за выполнение учебно-боевых задач высокой сложности, за выдержку, мужество и самоотдачу.

«На учениях «Батыл тойтарыс» вы показали то, чему учились и готовились в течение учебного года, достойно выдержав этот серьезный экзамен. Для обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности страны мы не должны сбавлять темпов. Наращивать военный потенциал, повышать боеготовность, мобильность войск, непрерывно совершенствоваться и развиваться – такова главная задача Вооруженных сил», – подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

От имени Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева наградными часами были поощрены военнослужащие, продемонстрировавшую отличную боевую выучку и высокий моральный дух.

В торжественной обстановке ценный подарок от имени Главы государства получили заместитель командира воинской части 32363 подполковник Айдос Исаев, старший офицер управления командующего Десантно-штурмовыми войсками подполковник Тарас Рожнов, заместитель командира понтонно-мостового батальона воинской части 58012 майор Айдос Бакытбеков, механик-водитель 4 штурмовой роты воинской части 12740 старший сержант Даурен Авкубаев, старший летчик авиационной эскадрильи армейской авиации воинской части 53957 капитан Еркебулан Калиакпаров.

Ценными подарками от имени министра обороны были поощрены начальник штаба инженерно-позиционного батальона капитан Акжол Іңкәрбек, старший специалист-водитель 2 десантно-штурмовой роты воинской части 18404 рядовой Саят Аманжан, старшина 7 парашютно-десантной роты воинской части 63193 сержант 3 класса Бейбит Сатымбеков, начальник ремонтного цеха воинской части 10228 майор Виталий Соколов, техник роты воинской части 73652 сержант Батырбек Кенжебаев, командир роты специальной обработки воинской части 26363 старший лейтенант Әлібек Қайрахан, водитель взвода связи воинской части 12881 младший сержант Қайыржан Сарыбай, сержант разведывательной группы воинской части 48386 старший сержант Ерхат Жумагулов, старший офицер управления военной полиции Алматинского регионального гарнизона майор Есбол Канлибаев, начальник штаба батальона связи воинской части 16194 капитан Фазыл Сейфулов.

Приобретенный в ходе масштабных учений ценный опыт координации подразделений и задействованных в них силовых структур будет работать на повышение профессионализма личного состава, боеготовности и боеспособности войск.