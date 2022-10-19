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    18:08, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Глава Миннацэкономики РК провел переговоры с гендиректором Фонда международного развития ОПЕК

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    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Министр нацэкономики РК Алибек Куантыров принял участие в конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда - «Налогообложение в период высокой инфляции» в Вашингтоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

    В своем выступлении министр отметил, что согласно действующему Налоговому кодексу, для нефтяного сектора действует налог на сверхприбыль. Налогом облагается часть чистого дохода, превышающая 25% от суммы вычетов.

    «Налог на сверхприбыль уплачивается недропользователем по скользящей шкале ставок. Она состоит из 7 уровней в зависимости от размера чистого дохода к вычетам. Для каждого уровня устанавливаются предельные суммы расчета налога на сверхприбыль. В целом, на практике налогоплательщики с проблемными вопросами насчет сложности исчисления и уплаты налога не обращаются», - сказал Алибек Куантыров.


    Как подчеркнул министр, государством ведется справедливое налогообложение с учетом мировой экономической конъюнктуры. В период высоких цен на природные ресурсы бюджет получает большую налоговую отдачу от добывающего сектора.

    В целом, в Казахстане действует лояльная налоговая система и широкий спектр налоговых льгот и преференций, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

    «Для микро- и малого бизнеса действует трехлетнее освобождение от налогов на доходы и мораторий на проведение проверок. Благоприятные условия созданы и для иностранных инвесторов. В специальных экономических зонах применяется льготный режим налогообложения», - сообщил А.Куантыров.

    Кроме того, проводится большая работа по дестимулированию вывода капитала из страны.

    Также глава Миннацэкономики провел переговоры с гендиректором Фонда международного развития ОПЕК.

    Абдулхамид Альхалиф рассказал о деятельности Фонда, который, по его мнению, может быть полезен в финансировании проектов устойчивого развития в Казахстане.

    Стороны обменялись информацией о ходе подготовки планов по достижению углеродной нейтральности и выразили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества.



    Фото: gov.kz








    Теги:
    Экономика Миннацэкономики Интеграция и партнерство
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