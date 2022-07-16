16 Июля 2022 13:33

Глава Миннацэкономики РК обсудил вопросы гендерного равенства с помощником Генсека ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке министр национальной экономики РК Алибек Куантыров провел встречу с заместителем исполнительного директора Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women), помощником Генерального секретаря ООН Анитой Бхатиа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

Стороны обсудили вопросы гендерного равенства, расширения экономических возможностей женщин и обменялись мнениями о перспективах взаимовыгодного партнёрства.

Как подчеркнул глава ведомства, в Казахстане вопросам гендерного равенства уделяется большое внимание. В республике успешно работает Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, реализующая госполитику в сфере защиты прав и законных интересов семьи, женщин и детей.

Кроме того, в РК насчитывается почти 22 500 НПО, из которых более 500 занимаются семейной и гендерной политикой и вносят важный вклад в расширение прав и возможностей женщин. Представительницы прекрасного пола возглавляют более 8 тыс. неправительственных организаций.

В регионах страны наблюдается стабильный рост количества женщин-предпринимателей.

Анита Бхатиа высоко оценила проводимую в РК работу в этом направлении, отметив, что Казахстан успешно внедряет лучшие международные практики в области гендерного равенства и содействует женским инициативам.

Ранее сообщалось, что министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в министерском круглом столе «Ускорение достижения ЦУР к 2030 году – решение текущих кризисов и преодоление вызовов», который проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.





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