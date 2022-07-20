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Глава Миннацэкономики обсудил экономическое сотрудничество с представителями банка Citigroup
20 Июля 2022 18:48

Глава Миннацэкономики обсудил экономическое сотрудничество с представителями банка Citigroup

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров встретился с главой глобального блока правительств и государственного сектора банка Citigroup Джули Монако в Вашингтоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества, в том числе привлечение инвестиций и реализация совместных проектов.

В частности, глава МНЭ рассказал об экономической ситуации в Казахстане, мерах реагирования Правительства в условиях глобальной турбулентности, изменениях в фискальной политике и социально-экономических реформах, инициированных Главой государства.

Министр отдельно остановился на вводимых контрцикличных бюджетных правилах, которые должны обеспечить долгосрочную устойчивость бюджета.

В свою очередь, Джули Монако положительно оценила проводимые в Казахстане реформы и отметила важность их дальнейшего продолжения для сохранения инвестиционной привлекательности.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития «зеленой» экономики. А.Куантыров подчеркнул, что Казахстан приложит максимум усилий для достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Государством стимулируется и активное внедрение ESG-стандартов в корпоративном и квазигосударственном секторах экономики.

По итогам встречи собеседники договорились усилить взаимодействие и вывести на новый уровень экономическое сотрудничество.


Фото : gov.kz



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