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    17:13, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Глава Минкультуры поздравила Рухию Байдукенову с победой на «Славянском базаре»

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Сегодня на платформе ZOOM министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова поздравила молодую казахстанскую певицу Рухию Байдукенову - обладательницу Гран-при международного конкурса «Славянский базар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы собрались, чтобы поздравить тебя с победой в международном конкурсе «Славянский базар» в Витебске. Спасибо тебе за победу. Хоть и молода, ты очень талантлива. Сегодня ты достигла великолепного успеха благодаря наставникам, учителям, тесному взаимоотношению с Димашем. Конечно, это твой первый путь на большой профессиональной сцене», - поздравила министр.

    Актоты Раимкулова отметила, что Рухия Байдукенова оправдала надежду страны.

    «Это не первый конкурс Рухии. Таких результатов не добиваются за один день. Это ежедневный труд исполнителя и его преподавателя. Изучив биографию Рухии, мы видим, что с 2010 года каждый год она побеждала в конкурсах. Рухия, желаем тебе удачи! Мы очень рады за тебя. На «Славянском базаре» зрители и жюри ждут особенное выступление казахстанцев. Ты оправдала надежду нашей страны, учителей. Димаш также был членом жюри этого конкурса. Мы надеемся, что вы в дальнейшем будете радовать нас прекрасными выступлениями на больших сценах», - сказала Актоты Раимкулова.

    Отметим, что Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни увезет домой представительница Казахстана, желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянского базара» в Витебске.


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