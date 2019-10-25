Глава Минкультуры извинилась за ошибки в титрах к картине «Томирис»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова извинилась за конфуз и ошибки, допущенные в титрах к картине «Томирис» , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле готовились две версии. Основная версия - на казахском языке. Она буквально через неделю после премьерного показа вышла на экраны. Но, действительно, произошел конфуз. Я надеюсь, этого больше никогда не повторится впредь. Были допущены в титрах и субтитрах ошибки. Элементарные ошибки, которые невозможно было показывать зрителям», - сказала министр после брифинга в СЦК. По ее словам, были получены все разъяснения от кинокомпании «Sataifilm» и от Акана Сатаева, от всех исполнителей, которые были ответственны за этот фронт работы. «Были наказаны ответственные за это люди в административном порядке. Конечно, это не решает того вопроса, что первая кинопремьера не была на казахском языке. Этот конфуз произошел по вине отдельных работников. Акан Сатаев объяснял, извинялся. Я еще раз хочу принести извинения обществу, что так получилось. Это для нас очень большой урок», - заверила А. Раимкулова. Напомним, ранее причину отсутствия казахской версии фильма «Томирис» объяснил Акан Сатаев.