3 Июня 2022 14:28

Глава Мининдустрии проинспектирует трассу Уральск- Атырау-Астрахань

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев планирует проехать на машине от Уральска до Атырау, а затем проинспектировать дорожно-строительные работы на дороге Атырау – Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с рабочим визитом прибыл в Западно-Казахстанскую область. В течение двух дней планирую проехать на машине от Уральска до Атырау и проинспектировать динамику строительных работ», - сообщил министр на своей странице в Instagram.

Он считает, что выезжать в регионы, где идут работы по реконструкции дорог намного эффективнее.

«Как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Тем более, когда речь идет о реконструкции дорог», – написал министр.

По словам Каирбека Ускенбаева, на сегодня в Западно-Казахстанской области капитальным ремонтом охвачено 248 км автодорог «Казталовка – Жанибек – граница РФ» и «Унеге – Бисен – Сайхин».

«Во время поездки запланировал встречу с представителями подрядных компаний. Акцентирую внимание на том, чтобы дорожно-строительные работы выполнялись эффективно и своевременно. Дал ряд поручений АО «НК «КазАвтоЖол» и взял на контроль отдельные вопросы, касающиеся продвижения строительных работ. По возможности, планирую встретиться с жителями отдаленных сел», – сообщил К. Ускенбаев.

Рабочая поездка министра продолжится в Атырауской области, где будут проверены работы по реконструкции автодороги Атырау – Астрахань.